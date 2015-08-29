مؤتمر كوبر - مدرب مصر يوضح.. لماذا لم يستدع حسام غالي وحفني وضم حمادة طلبة

أوضح هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أسبابه لعدم استدعاء حسام غالي وأيمن حفني، ولماذا ضم حمادة طلبة في قائمة الفراعنة لمباراة تشاد ضمن التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا 2017.

وقال كوبر في مؤتمر صحفي: "أنا أتابع حسام غالي وكل اللاعبين منذ 5 أشهر. وفي النهاية أتخذ القرار الذي أراه صحيحا".

وتابع الأرجنتيني المخضرم "ليس معنى غياب غالي عن القائمة أنه لن يكون موجودا مع منتخب مصر".

وشدد "فقط هذا تقييمي للاعبين في تلك الفترة".

وأوضح "في وسط الملعب حاليا الترتيب الذي يمكن أن أضعه للأسماء التي شاهدتها: النني رقم واحد. إبرا (إبراهيم صلاح) في المركز الثاني. بعدهما طارق حامد ثم أحمد توفيق".

وعن سبب غياب أيمن حفني، صرح "هو مصاب. لهذا لم نقم باستدعاء اللاعب".

حمادة طلبة

وأجاب كوبر عن الأسباب التي دفعته لاستدعاء مدافع الزمالك حمادة طلبة، مفصحا "إنه يجيد في كل مراكز الخط الخلفي تقريبا".

وأكمل "طلبة لاعب جاد جدا. وهذه صفة مهمة وأرى أن وجوده مهم جدا لمنتخب مصر".