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كرة يد - الأهلي 98 يهزم الزمالك في ميت عقبة

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كرة يد - الأهلي 98 يهزم الزمالك في ميت عقبة كرة يد - الأهلي 98 يهزم الزمالك في ميت عقبة

حقق فريق كرة اليد مواليد 98 بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 32/26 في الجولة الثانية من مباريات دوري المرتبط.

وقدم الأهلي عرضا قويا في المباراة التي أقيمت بنادي الزمالك ويستعد لمواجهة 6 أكتوبر على ملعبه يوم السبت.

وتحدث هشام عبد الوهاب مدرب فريق الأهلي مواليد 98 عن المباراة قائلا: "الفريق حقق ضربة بداية رائعة بالفوز على الزمالك".

وأضاف "الفوز على الزمالك في ملعبه سابقة تحدث لأول مرة بفريق 98 والذي صعد من قطاع الناشئين ليشارك في الدوري".

وأتم "هذه إنجاز طيب وأشكر الجميع لذلك".

ويضم الجهاز الفني للأهلي طارق محروس المدير الفني وهشام عبد الوهاب المدرب وأحمد فخري الإداري وإيهاب إسماعيل طبيب الفريق.

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