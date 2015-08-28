ثنائي في الجول – ميدو يحكي.. عن الكومبو مع روبي كين ' لم يكن أحد يهزمنا لهذا السبب '

"لأشهر طويلة لم يكن هناك خط دفاع يستطيع إيقافنا".. عن ميدو وروبي كين الثنائي الذي لا ينساه جمهور الكرة المصرية وهو يتابع بشغف وقتها رحلة العالمي بالدوري الإنجليزي الممتاز يتحدث أحمد حسام.

FilGoal.com يقدم سلسلة جديدة عن أشهر الثنائيات في تاريخ الكرة المصرية. حسام وفيليكس. يا سلام يا حازم يا سلام يا حسام. عن فلافيو وجيلبرتو وعن زيزو والخطيب.

واليوم نتحدث عن ثنائي سجل 29 هدفا في موسم واحد مع توتنام. كين أحرز 16 هدفا في 2005-2006 وميدو هز شباك فرق الدوري الإنجليزي 13 مرة، مع الأخذ في الحسبان أن رحلته كانت 6 أشهر فقط.

صحيح ان ميدو عاد بعدها لتوتنام. لكننا هنا نتحدث عن نصف موسم مبدع للعالمي يحكي عنه لـFilGoal.com وهو يوضح. لماذا هو وكين كونا ثنائيا لا ينسى.

كل ما يلي يرد على لسان ميدو..

--

"روبي كين لا يقع في مصيدة تسلل. هذه أول ملاحظة يمكن معها إدراك كم كان ممتعا أن تلعب بجواره. فقد كان من أذكى مهاجمي إنجلترا".

"هناك ملحوظة ثانية وهي أن روبي كين يجيد صناعة اللعب تماما مثل إجادته التهديف".

"لو الكرة مع كين قد يسدد وقد يمرر لي. عكس جيرمن ديفوه مثل الذي كان اسلوب لعبه يعتمد على التركيز فقط على المرمى. يرغب في أن يسجل ولا يبحث عن أي حلول أخرى".

"لهذا مع كين شكلنا ما يمكن تسميته الكومبو".

الكومبو

"أنا قوي وأجيد الوقوف على الكرة وحمايتها تحت الضغط. كين سريع ويتحرك بين الخطوط وفي المساحات".

"أنا وهو نجيد التسجيل. أنا وهو نجيد الصناعة واللعب بالرأس. كومبو".

"لهذا كانت اللعبة الشهيرة بيننا. واحد ينزل بالكرة للاخر المنطلق من الخلف. كان كل خطوط الدفاع في إنجلترا تحسب لنا ألف حساب. لكن أي منهم نجح في إيقافنا".