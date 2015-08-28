مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب ميكروباص «بترعة» في أسيوط

وقع، منذ قليل حادث سقوط سيارة ميكروباص بأحد الترع الفرعية، بالقرب من عزبة انطوان بمركز القوصية، شمال محافظة أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء عبد الباسط حسن دنقل، إخطاراً من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بوقوع حادث سقوط سيارة ميكروباص بأحد الترع الفرعية بالقرب من عزبة أنطوان بدائرة المركز .

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والانقاذ النهري وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين وفاة مختار سعد 37 سنة ، قائد السيارة ، وإصابة حسام هلال علي 32 سنة ، ومقيمين قرية السراقنا التابعة لمركز ديروط شمال أسيوط ، وقع الحادث نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة .

تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصاب لتلقى العلاج اللازم .