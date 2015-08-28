زوجة بالشرقية تعترف بمحاولة الانتحار حرقا لرفض زوجها زيارتها لأسرتها.. التحقيقات: دخلت الحمام وأشعلت النيران فى نفسها.. المجنى عليها تعدل أقوالها أمام النيابة: "هو اللى حرقنى".. وحبس الزوج 4 أيام

بداية الواقعة بلاغ بحرق زوجة نفسها فى الحمام

"زوجى هو اللى حرقنى وكنت حامل قبل كده وفضل يضربنى فى بطنى لحد ما سقطنى، ومرة يقولى مش عايز عيال منك ومرة تانية يقولى عايز، وآخر مشاجرة بينا ضربنى لما أتأخرت عند أسرتى وأشعل النيران فيّا بعد سكب البنزين".. هذه كانت كلمات زوجة شابة، نطقتها بصعوبة بالغة، لإصابتها بحروق بنسبة 90% وهى تتألم من شدة الألم لحسرتها على شبابها وفقدها جمالها بعد 9 أشهر من زواجها.>أقدمت زوجة شابة فى مقتبل العمر لا يتجاوز عمرها 20 سنة، تقطن بقرية فى محافظة الشرقية، على التخلص من حياتها حرقا داخل حمام مسكن زوجها، وجاءت الدوافع التى تسببت فى إقدامها على ذلك، كما ورد فى نص التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، كالآتى: "رفض زوجها ذهابها إلى أسرتها كل أسبوع، فسكبت كمية كبيرة من البنزين عليها وأصيبت بحروق بنسبة 90%، وتم ضبط زوجها الذى أكرهها على ذلك، وإخطار نيابة فاقوس للتحقيق فى الواقعة برئاسة المستشار محمد جاد وبإشراف المستشار هانى تاج الدين المحامى العام لنيابات شمال".

كان اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد ببلاغ من الأهالى بإشعال زوجة النيران فى نفسها داخل شقتها لخلافات زوجية، وتحرر المحضر رقم 21940 جنايات مركز شرطة فاقوس.

التحقيقات أكدت أن الخلافات الزوجية السبب الرئيسى فى حرق الزوجة

>وعلى الفور انتقل فريق من نيابة فاقوس العامة وضم كلا من وكلاء النيابة أحمد على وأحمد علاء وخالد بهجت، لمعاينة المنزل، وتبين أن الزوجة أخذت جركن البنزين الخاص بزوجها "محمد. ا. م" 20 سنة ويعمل سائق "توك توك"، ودخلت الحمام وأغلقت على نفسها وسكبت البنزين وأشعلت النيران بها ما تسبب فى إصابتها بحروق بنسبة 90%.

وجاء فى تحقيقات النيابة العامة، أنه تم ضبط الزوج، وبسؤاله أقر أن زوجته كانت عند أسرتها منذ يومين ثم اتصلت عليه لكى يوصلها لمنزلها وفى المنزل حدث بينهما خلاف على ذهابها لمنزل أسرتها، وشدد عليها عدم الذهاب مرة أخرى.

فيما أقرت الزوجة بأن زوجها دائم الخلاف معها ورفضه ذهابها إلى منزل أسرتها كل أسبوع، ما دفعها إلى التخلص من حياتها، لكن سرعان ما عدّلت أقوالها التى أقرت بها أمام النيابة العامة فى التحقيقات الأولية، واتهمت زوجها بحرقها، وقررت النيابة حبس الزوج أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.