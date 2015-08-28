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تأجيل حفل الفنانة اللبنانية مروة ونادية مصطفى بالإسماعيلية

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تأجيل حفل الفنانة اللبنانية مروة ونادية مصطفى بالإسماعيلية تأجيل حفل الفنانة اللبنانية مروة ونادية مصطفى بالإسماعيلية
تقرر تأجيل الاحتفالية والتى كان من المقرر أن تحييها الفنانة نادية مصطفى ومروة محافظ والفريق مميش وعدد من الفنانين الذين قدموا أعمالا مهمة أثناء افتتاح القناة.

وقال صلاح داود وكيل لجنة الشباب بالمجلس القومى للقبائل العربية وأحد المسئولين عن الحفل: إن التأجيل جاء رغبة فى عدم إحداث أى شك بين المحافظ وبين المواطنين وعدم إحداث أى سوء تفاهم بين اللواء يس طاهر ومواطنى الإسماعيلية، بعدما أعلن البعض أن هذا الحفل يشبه مافعله محافظ بورسعيد وجعلوهم يقارنون بين الحالتين.

وأشار داود إلى أن التأجيل لمنع القيل والقال نهائيا واستطرد: سنعلن عن الموعد النهائى خلال ذلك الأسبوع، مؤكدا أن الفنانة اللبنانية مروة قالت فى تصريحات صحفية لها: إنها ستغنى فى حفل الإسماعيلية المقام تحت رعاية المحافظة لتكريم القائمين على العمل وقيادات قناة السويس الجديدة وكل عامل فيها، مشيرة إلى أنها سعيدة بالمشاركة فى ذلك ونفت تكريمها فى الحفل.

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مصر 365