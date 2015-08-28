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مدير إدارة منفلوط الصحية بأسيوط ينفى وقوع حالات تسمم بسبب بقعة المازوت

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مدير إدارة منفلوط الصحية بأسيوط ينفى وقوع حالات تسمم بسبب بقعة المازوت مدير إدارة منفلوط الصحية بأسيوط ينفى وقوع حالات تسمم بسبب بقعة المازوت
قال الدكتور صبرى غانم، مدير إدارة منفلوط الصحية بأسيوط، أنه تم إغلاق محطة مياه الشرب تماماً منذ تسرب بقعة المازوت، مضيفاً: "نقوم بسحب عينة من المياه كل ساعة على مدار اليوم، للتأكد من صلاحيتها للشرب وعدم وجود شوائب أو رواسب".

ونفى غانم فى تصريحات لـ"اليوم السابع" وجود أى حالات تسمم قد تكون وصلت إلى مستشفى منفلوط المركزى، أو تحويلها إلى أى مستشفى عام، بسبب تلوث المياه أو لأى سببا آخر، مؤكدا أن المستشفى المركزى بمنفلوط والوحدات الصحية بالمركز لم تستقبل على مدار اليوم أى حالات يشتبه فى إصابتها بتسمم.

وأشار غانم إلى أن شركة مياه الشرب بأسيوط أغلقت محطة مياه منفلوط مثل باقى المحطات التى تم إغلاقها، وتم استخدام محطات المياه الارتوازى للعمل بديلا لمحطات التحلية، وهى محطات بعيدة كل البعد عن المياه الملوثة.
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