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محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون فى مجال النقل النهرى

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محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون فى مجال النقل النهرى محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون فى مجال النقل النهرى
استقبل هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، تشونج كوانج، كيون سفير جمهورية كوريا الجنوبية، والملحق العسكرى العقيد كيم جين مو، والمستشار الاقتصادى كيم أونج جونج، اليوم الجمعة، وتناول اللقاء مناقشة عدة أمور أهمها الاستفادة من الخبرات الكورية فى مجال النقل النهرى حيث يعتبر من أسهل وأرخص وسائل النقل المعروفة، فضلاً عن مساهماتها فى تقليل الضغط على الطرق.

وفى نهاية الحوار أشاد المسيرى بنجاح السيارات الكورية فى لكفاءتها وتوافر قطع الغيار لها، فيما أعرب كيون عن سعادته بوجوده فى الإسكندرية فى ثانى زيارة له بعد توليه مهام منصبه.

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