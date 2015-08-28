أخبار عاجلة

عيش الليلة - الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد زاهر يحتفلوا بعيد ميلاد النجمة لوسي -
كوبا إيطاليا - حازم إمام: نابولى لم يعتمد على الكرات العالية مما أضعف هجومه -
سفراء وممثلو منظمات دولية يشاركون في زراعة "الحزام الأخضر" بالخرطوم -
الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسكندرية يبحث توقيع اتفاقية توأمة مع مدينة مومباى الهندية

Google+ Print
محافظ الإسكندرية يبحث توقيع اتفاقية توأمة مع مدينة مومباى الهندية محافظ الإسكندرية يبحث توقيع اتفاقية توأمة مع مدينة مومباى الهندية
استقبل هانى المسيرى محافظ الإسكندرية بمكتبه، اليوم الجمعة، سانجاى باتاتشاريا سفير جمهورية الهند بالقاهرة، حيث تناول اللقاء مناقشة عدة أمور أهمها بحث إمكانية توقيع اتفاقية توأمة بين مدينتى الإسكندرية ومدينة مومباى.

وطالب المسيرى باتاتشاريا بان تكون الاتفاقية فى مجالات محددة ومتخصصة حتى تكون مفيدة وعملية وليست مجرد بروتوكول، ومن أهم المجالات المقترحة إدارة المخلفات والتبادل الأكاديمى وكذلك الاستفادة من التجربة الهندية فى تعليم المهارات الحرفية لطلاب المدارس.

كما أشاد المسيرى بالنشاط الثقافى، التى تقوم به سفارة الهند وخاصة المهرجان الفنى السنوى "الهند على ضفاف النيل"، وكذلك ورش تعليم اليوجا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365