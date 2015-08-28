محافظ الإسكندرية يبحث توقيع اتفاقية توأمة مع مدينة مومباى الهندية

استقبل هانى المسيرى محافظ الإسكندرية بمكتبه، اليوم الجمعة، سانجاى باتاتشاريا سفير جمهورية الهند بالقاهرة، حيث تناول اللقاء مناقشة عدة أمور أهمها بحث إمكانية توقيع اتفاقية توأمة بين مدينتى الإسكندرية ومدينة مومباى.

وطالب المسيرى باتاتشاريا بان تكون الاتفاقية فى مجالات محددة ومتخصصة حتى تكون مفيدة وعملية وليست مجرد بروتوكول، ومن أهم المجالات المقترحة إدارة المخلفات والتبادل الأكاديمى وكذلك الاستفادة من التجربة الهندية فى تعليم المهارات الحرفية لطلاب المدارس.

كما أشاد المسيرى بالنشاط الثقافى، التى تقوم به سفارة الهند وخاصة المهرجان الفنى السنوى "الهند على ضفاف النيل"، وكذلك ورش تعليم اليوجا.