اختيار أحمد الشيمى رئيسًا للجنة الانتخابات بحزب الوفد فى الفيوم

عقدت لجنة الانتخابات بحزب الوفد بالفيوم اجتماعها الأول فى مقر الحزب بالمحافظة، واختيار أحمد عيسى الشيمى رئيس لجنة الوفد فى مركز يوسف الصديق رئيسًا للجنة الانتخابات، والدكتور جرجس نسيم نائبًا للرئيس، ورجب ميلاد سكرتيرًا عامًا للجنة، والدكتور أسامة مخلوف وسامية العيسوى أعضاء.

وقرر الاجتماع اختيار محمد الهرايجى مستشارًا إعلاميًا للجنة، وتقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها بصفة أسبوعية كل يوم خميس، وأن تعرض تقاريرها على هيئة مكتب الوفد بالمحافظة، وسيتم خلال الاجتماع المقبل اختيار مستشار سياسى وآخر قانونى لمساعدة اللجنة فى أداء دورها.