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إصابة 4 بتسمم غذائي لتناولهم طعام فاسد بمنزلهم في المنيا

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إصابة 4 بتسمم غذائي لتناولهم طعام فاسد بمنزلهم في المنيا إصابة 4 بتسمم غذائي لتناولهم طعام فاسد بمنزلهم في المنيا

أرشيفية

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالات تسمم، إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة بمنزلهم في محافظة المنيا.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد حاتم حمدي مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنيا العام، بوصول 4 أشخاص مصابين بحالات تسمم.

بالانتقال تبين إصابة كل من، فتحي عمار 45 سنة فلاح، وزوجته ونجليهما عمرو 14 سنة طالب، ومحمد 6 سنوات، ومقيمون بناحية منشأة الدهب البحرية التابعة لدائرة مركز المنيا، وجميعهم مصابون بحالات تسمم، وذلك إثر تناولهم وجبة فاسدة معدة بالمنزل، وحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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