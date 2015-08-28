محافظ بورسعيد يكرم بطل أفريقيا في الملاكمة

كرم اللواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيد، اللاعب حسام بكر عابدين أحد أبناء المحافظة الفائز بالميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا للملاكمة، والتي أقيمت بدولة المغرب وذلك بحضور الدكتور علي أبو سمرة وكيل مديرية الشباب والرياضة، والكابتن محمد توما نقيب الرياضيين ونائب رئيس الاتحاد المصري للملاكمة.

وقدم محافظ بورسعيد خالص التهنئة للاعب، معربا عن سعادته بوصول أبناء المحافظة إلى منصات التتويج الدولية والاوليمبية والتمثيل المشرف لمصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة، وأكد محافظ بورسعيد على دعم المحافظة الكامل للرياضيين المتفوقين في كافة الأنشطة الرياضية والذين يحققون البطولات، وطالب المحافظ خلال تكريم اللاعب بالاجتهاد في التدريبات من أجل الاستمرار في النجاح وتحقيق البطولات ورفع اسم بورسعيد عاليًا، مشيرًا بإنه ينتظر تكريم اللاعب عقب العودة من بطولة العالم بروسيا والتتويج بها.

و قال المحافظ أملنا كبير في اللاعب في تحقيق هذا الانجاز فشبابنا قادر على تخطي الصعاب .

جمال نوفل – بورسعيد