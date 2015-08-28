ماذا فعل ليفربول بأموال بيع سواريز؟ كارثة في قلعة أنفيلد

ليس من السهل نهائيا تعويض رحيل لاعب مثل لويس سواريز. ولكن يمكنك جلب من يقدر على مساعدة فريقك ويجعله يحافظ على قوته. فهل فعل ليفربول ذلك؟

سيناريو طويل انتهى في النهاية برحيل لويس سواريز عن ليفربول موسم 2014-2015.

فبعد طلب رحيل من اللاعب. تمسك ليفربول بسواريز ولعب لويس موسما جديدا مع ليفربول وكاد أن يرفع لقب الدوري لولا مانشستر سيتي وتشيلسي.

وعلى الرغم من تجديد تعاقده قبل رحيله إلا أن رحلة سواريز مع ليفربول انتهت لينضم إلى برشلونة بصفقة قدرها 75 مليون يورو.

فكيف استفاد ليفربول بالمبلغ ومع من تعاقد؟

صحيفة ديلي ميل نشرت في تقرير لها يوم الجمعة عن ما فعلته إدارة ليفربول بأموال بيع سواريز. والتي أثبت نتيجة كارثية.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما جاء في التقرير..

سواريز = 8

بمجرد بيع لويس سواريز دخل ليفربول بقوة في سوق الانتقالات.

أو هكذا ظهر.

ليفربول يتعاقد مع 8 لاعبين بديلا لسواريز.

ماريو بالوتيللي وريكي لامبيرت ولازار ماركوفيتش وألبيرتو مورينو وإيمري كان و ديفوك أوريجي وأدم لالانا وديان لوفرين.

نعم. تلك هي الأسماء التي ضمها ليفربول لتعويض رحيل سواريز.

راحلون

** ماريو بالوتيللي انضم إلى ليفربول بـ16 مليون يورو. ورحل معارا إلى ميلان.

بل وسيتكفل ليفربول بدفع نصف راتب اللاعب مع ميلان.

** ريكي لامبرت انضم بمبلغ 4 مليون يورو ورحل إلى وست برومتش ألبيون.

** ماركوفيتش من بنفيكا إلى ليفربول بـ20 مليون يورو. والآن في طريقه إلى الدوري التركي على سبيل الإعارة.

** أوريجي. هل أحد يعلم من الأساس إن اللاعب مع ليفربول حاليا!.

مستمرون ولكن

** ألبيرتو مورينو انضم بصفقة قدرها 12 مليون يورو.

ويقاتل من أجل اللعب أساسيا على حساب جو جوميز.

** إيمري كان صفقة الـ10 مليون يورو يظهر مرة أساسيا وأخرى لا.

** أدم لالانا انضم من ساوثامبتون بـ25 مليون يورو وجماهير ليفربول الآن تدعي يوميا لعدم رؤيته في التشكيل الأساسي.

** لوفرين من ساوثامبتون إلى ليفربول بـ20 مليون يورو وكانت بدايته كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.