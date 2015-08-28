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فولفسبورج يؤكد: دي بروين إلى مانشستر سيتي

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فولفسبورج يؤكد: دي بروين إلى مانشستر سيتي فولفسبورج يؤكد: دي بروين إلى مانشستر سيتي

أكد كيفين ألوفس المدير الرياضي لفولفسبورج أن لاعب الفريق كيفن دي بروين لا يفصله عن الانتقال إلى مانشستر سيتي سوى ساعات قليلة.

وارتبط اسم دي بروين بمانشستر سيتي كثيرا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية في ظل رغبة وصيف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي تدعيم صفوفه للمنافسة على البطولات خلال الموسم الجاري.

وتحدث ألوفس للصحفيين يوم الجمعة قائلا:"سوف يتم استكمال كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد اليوم أو غدا السبت".

وتابع"اللاعب بالفعل في طريقه للانضمام إلى مانشستر سيتي".

وأتم"كل ما يتبقى على إتمام التعاقد هو بعض التفاصيل الصغيرة فقط والتي سوف تنتهي سريعا".

وتألق دي بروين بشدة خلال الموسم الماضي مع فولفسبورج حيث سجل 16 هدفا وصنع 28

آخرين خلال 51 مباراة شارك فيها.

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