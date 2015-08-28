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رسميا – سان جيرمان ينجح في الإبقاء على تياجو موتا

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رسميا – سان جيرمان ينجح في الإبقاء على تياجو موتا رسميا – سان جيرمان ينجح في الإبقاء على تياجو موتا

نجح باريس سان جيرمان في مسعاه بالإبقاء على لاعبه تياجو موتا بعدما أعلن يوم الجمعة عن تجديد تعاقده رسميا لمدة عام آخر.

وكان موتا ينتهي تعاقده مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى رغبة كل من إنتر ميلان وأتليتكو مدريد في ضمه.

لكن استطاع النادي الفرنسي إقناع اللاعب الإيطالي بالبقاء داخل أسوار ملعب حديقة الأمراء حتى صيف عام 2017.

وتحدث ناصر الخليفي مالك النادي الفرنسي للموقع الرسمي قائلا:"أنا سعيد جدا لرؤية موتا يجدد تعاقده مع الفريق".

وأضاف"تياجو هو أحد هؤلاء اللاعبين الذين يحبهم جمهور النادي ولقد رأينا ذلك حينما هتفوا باسمه خلال المباراة الأخيرة لنا".

وأتم"بالنسبة إلي لم أكن لأترك موهبة كبيرة مثل موتا يرحل عن الفريق".

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فيديو اليوم السابع