صور فساتين للمرأة السمراء على خطى أكثر النجمات جاذبية

تتمتع النجمات السمراوات بسحر وأناقة فريدين على السجادة الحمراء، كما هي حال النجمة الأنيقة كيري واشنطون، التي تتألق في ملابس وفساتين ساحرة عند كلّ ظهور لها.

الألوان المشرقة هي أول ما يلفت الأنظار باتجاه إطلالات كيري واشنطون، التي تحرص في اختياراتها على أن تظهر بمظهر مشرق وأنيق، إذ ترتدي فساتين الكوكتيل الأنيقة بقصّات عصريّة وألوان أنيقة، كإطلالتها بالفستان الأخضر الناعم الذي نسّقته مع حقيبة وحذاء بلون أرجوانيّ جميل، أو كإطلالتها النهارية بالتنورة البرتقالية والتوب المطابق لها في أحد اللقاءات التلفزيونية.

ولا تكتفي كيري واشنطون بالألوان في فساتينها إنما تكمل إطلالاتها باكسسوارات مشرقة. ففي إحدى إطلالاتها، ارتدت فستاناً أسود جميلاً ذا طبعات ورديّة ناعمة، ونسّقته مع حذاء بجلد الأفعى، ورديّ رائع. ولا يُمكن أن ننسى الاكسسوارات الخضراء التي نسّقتها مع فستانها الورديّ الملكي في حفل Met Gala .

وعلى الرغم من أن ظهورها بالفساتين السوداء القصيرة نادر فإنها لا تقتنع بالتصاميم العادية لهذا النوع من الفساتين، بل تختار تصاميم عصريّة وقصّات لافتة لتبتعد بإطلالتها عن الملل والرتابة. ولإطلالات السهرات، تحرص كيري واشنطون على اختيار التصاميم المختلفة ذات القصّات العصرية، كفستانها البرتقاليّ الجميل في حفل Emmys ، أو الاختيارات البسيطة والناعمة كإطلالتها في حفل الأوسكار بالفستان السكري الناعم.

إن كنت من ذوات البشرة السمراء، يمكنك أن تستوحي من كيري واشنطون أجمل الإطلالات لمناسباتك .