"نعومي" تطرح تشكيلة شتاء 2015

كشفت نعومي، العلامة الرائدة في المنطقة في مجال الملابس الداخلية وملابس النوم النسائية، عن طرح تشكيلة شتاء 2015 التي تتّسم بالجرأة والحيوية وتكتسي بألوان مواكبة للموضة مثل البني كلون المسك والأخضر كلون النعناع. وقد استوحيت التشكيلة من مختلف عروض الأزياء في العالم، وستكون متاحة في معارض نعومي من 13 سبتمبر 2015 حتى 21 نوفمبر 2015.

تشمل التشكيلة قطعاً مميزة فعلاً منها فستان طويل يُزيّنه الدانتيل وقماش الشيفون الرقيق والناعم لإبراز منحنيات الجسم الطبيعية، ويتميّز بقصتين للصدر مبطنتين لمزيد من الراحة ولدعم الصدر. كما تتضمن التشكيلة قطعاً منها فستان أوريليا الطويل الذي يناسب الموسم. هو فستان من قماش الشيفون بكمّين وظهر من الدانتيل وشريط من الساتان وربطة مرصعة في وسط الجزء الأمامي منه.

تتوافر تشكيلة شتاء 2015 من نعومي في متاجر نعومي الـ200 في منطقة الخليج. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.nayomi.com.sa/أو تحميل تطبيق نعومي من متجر App Store عبر الرابط التالي: http://bit.ly/Nayapp للاطلاع على التشكيلة الجديدة.