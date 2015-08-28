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غدًا.. محاكمة ضابطي الشرطة المتهمين بتعذيب محامي المطرية

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غدًا.. محاكمة ضابطي الشرطة المتهمين بتعذيب محامي المطرية غدًا.. محاكمة ضابطي الشرطة المتهمين بتعذيب محامي المطرية

 

محكمة 

تنظر غدًا السبت، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، محاكمة ضابطي الشرطة عمر محمود عمر حماد، ومحمد الأنور محمدين بجهاز الأمن الوطني، في قضية اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه الأمر الذي أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.

كان المستشار الراحل هشام بركات، النائب العام، قد سبق وأن أمر بإحالة الضابطين المتهمين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد إجباره على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.

وأسندت النيابة العامة إلى الضابطين المتهمين ارتكابهما لجريمة تعذيب المجني عليه حتى الموت، وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المحامي المجني عليه، قد صدر بشأنه قرار بضبطه وإحضاره بناءً على اعتراف متهم آخر عليه ضبط وبحوزته أسلحة نارية وإقراره بانضمامهما لجماعة الإخوان وضلوعهما في ارتكاب جرائم ترويع وعنف. وأضافت تحقيقات النيابة العامة أنه نفاذًا لإذن الضبط والإحضار، تمكنت قوات الشرطة من ضبطه وعرضه على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات معه، وبمناظرته لم تتبين به ثمة إصابات، فأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات بعد مواجهته بالجرائم المنسوبة إليه.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أنه في 24 فبراير الماضي، ورد إخطار من مستشفى المطرية التعليمي، بوفاة المجني عليه، وأن به إصابات متعددة، وأظهرت التحقيقات أن الضابطين المتهمين هما المتسببان في حدوث تلك الإصابات لحمل المجني عليه على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم.

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