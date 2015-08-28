خروج غريب .. مدافع يونايتد إلى وست برومتش

في صفقة غير متوقعه. جوني إيفانز مدافع مانشستر يونايتد في طريقه إلى وست برومتش ألبيون.

مانشستر يونايتد فشل حتى الآن في ضم أي مدافع. فخسر سباق سيرخيو راموس عندما جدد الأخير عقده مع ريال مدريد.

ووقف متفرجا أمام مانشستر سيتي والأخير يعلن ضم نيكولاس أوتاميندي.

وفي الوقت الذي انتظرت فيه جماهير مانشستر يونايتد التعاقد مع مدافع لدعم صفوف الفريق المنقوص دفاعيا. تفاجأ الجميع بأخبار اقتراب رحيل إيفانز.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس وعلى حسب مصادرها الخاصة إن الاتفاق تم بين يونايتد ووست برومتش لأجل رحيل إيفانز من الشياطين.

ويخوض إيفانز إجراءات الفحص الطبي مع وست برومتش تمهيدا لإعلان انتقاله رسميا إلى النادي الإنجليزي.

صاحب الـ27 عاما لعب 247 مباراة بقميص مانشستر يونايتد في كل البطولات. ونجح في التتويج بـ12 بطولة من بينهم دوري أبطال أوروبا و3 بطولات دوري إنجليزي.