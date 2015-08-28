كوينتراو يغيب عن قائمة البرتغال.. ورونالدو وكورايزما يظهران

(إفي): أعلن مدرب المنتخب البرتغالي لكرة القدم فرناندو سانتوس قائمة الفريق لمباراتي فرنسا وألبانيا في 4 و7 من الشهر القادم والتي يغيب عنها الظهير الأيسر فابيو كوينتراو الذي انتقل مؤخرا من ريال مدريد إلى موناكو.

وضمت القائمة ثلاثة لاعبين بالدوري الاسباني لكرة القدم هم مهاجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو ومدافع الفريق الملكي بيبي وحارس سيفيليا بيتو.

وشملت أيضا لاعبين قليلي الظهور مع المنتخب مثل المدافعين إليسيو (بنفيكا) ورافائيل جيريرو (لوريان) ولاعبي الوسط أدريان سيلفا وجواو ماريو (سبورتنج لشبونة).

واستدعى المدرب أيضا جواو موتينيو (موناكو) الذي كان يتعافى من إصابة في الكاحل الأيمن.

ومن أبرز الغيابات عن القائمة لاعب موناكو الجديد فابيو كوينتراو، وتياجو (أتلتيكو مدريد)، وويليام كارفاليو (سبورتنج لشبونة) الذي يواصل التعافي من إصابته في بطولة أوروبا تحت 21 عاما.

وكان تياجو (34 عاما) قد تعرض للطرد في مواجهة أرمينيا ليغيب للإيقاف عن مواجهة ألبانيا.

ويواجه المنتخب البرتغالي يوم الجمعة 4 سبتمبر نظيره الفرنسي على ملعب جوزيه الفالادي بلشبونة ثم يواجه بعدها بثلاثة أيام خارج أرضه ألبانيا ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016".

وتعود المواجهة الاخيرة بين "برازيل أوروبا" و"الديوك" إلى أكتوبر أول 2014 في فرنسا وفاز خلالها أصحاب الارض بهدفين لبول بوجبا وكريم بنزيمة مقابل هدف واحد سجله ريكاردو كواريزما للبرتغال.

وكان المنتخب البرتغالي قد خسر مباراة الذهاب أمام ألبانيا في مرحلة المجموعات 0-1.

ويتصدر المنتخب البرتغالي مجموعته في التصفيات بـ12 نقطة بفارق نقطتين عن الدنمارك وألبانيا.

وفيما يلي قائمة المنتخب التي أعلنها المدير الفني:

حراسة المرمى: روي باتريشيو (سبورتنج لشبونة)، وبيتو (سيفيليا)، وانتوني لوبيز (ليون).

الدفاع: برونو ألفيش (فينيربهاتشه)، وسيدريك سواريس (ساوثمبتون)، وجوزيه فونتي (ساوثمبتون)، وأليسيو (بنفيكا)، وبيبي (ريال مدريد)، ورافائيل جيريرو (لوريان)، وريكاردو كارفاليو (موناكو)، وفيرينها (فولفسبورج).

الوسط: ادريان سيلفا (سبورتنج لشبونة)، وجواو ماريو (سبورتنج لشبونة)، واندري أندري (بورتو)، ودانيلو بيريرا (بورتو)، وبرنانردو سيلفا (موناكو)، وجواو موتينيو (موناكو)، وميجل فيلوسو (دينامو كييف).

الهجوم: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)، وداني (زينيت)، وايدر (سوانزي)، وناني (فناربخشة) وريكاردو كواريزما (بيشكتاش)، وسيلفستر فاريلا (بورتو).