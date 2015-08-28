جاريث بيل يتحدث عن بداية ريال مدريد المهتزة وبينيتث.. و يختار أفضل لحظة في مسيرته

(إفي): أكد الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني أن تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا في مباراة النهائي التي استضافتها العاصمة البرتغالية لشبونة أمام أتلتيكو مدريد يعد "من أفضل اللحظات" في مسيرته الرياضية، مبديا حماسته لتكرار النجاحات هذا الموسم بقيادة المدرب رافائيل بينيتث.

وقال بيل، في مقابلة مع وسائل إعلام النادي الملكي حول العاشرة، التي توج بها الريال الموسم قبل الماضي "المباراة في ميونيخ بالطبع، ونهائي لشبونة من أفضل لحظات مسيرتي الرياضية".

وواجه ريال مدريد في نصف النهائي بايرن ميونخ الألماني، حيث فاز (المرينجي) على الفريق البافاري ذهابا على ملعب سانتياجو برنابيو بهدف نظيف، قبل أن يتغلب عليه في ميونخ برباعية نظيفة، ليحسم تأهله لنهائي البطولة.

وأقر بأن اللاعبين غير سعداء بالبداية المتعثرة للريال في الدوري الإسباني هذا الموسم بالتعادل خارج ملعبه مع سبورتنج خيخون دون أهداف، لكنه أبدى ثقته في عودة الفريق إلى طريق الانتصارات.

وقال "لسنا سعداء بالنتيجة التي حققناها أمام خيخون. نحن متحمسون، ونرغب في الفوز على بتيس، نود أن نقدم مستوى جيدا للجماهير".

وعن مركزه الجديد كصانع ألعاب، قال "أشعر بحالة جيدة للغاية. أتمنى أن نستطيع تقديم مستوى جيد والفوز بالكثير من الألقاب"، مضيفا "أريد أن أقدم مستوى جيدا لمساعدة الفريق. أنه متحد للغاية ونريد الفوز بكل المباريات وحصد كل الألقاب".

وأشار إلى أن مدريد تروق له كمدينة، قبل أن يضيف مازحا خاصة "مطاعمها" و"لحم الخنزير طيب للغاية"، وكذلك الطقس، موضح "الطقس جيد للغاية، والناس. ساحة سيبيليس هي الأفضل بالنسبة لي"، والتي يحتفل فيها الريال بألقابه.

وأوضح "الجماهير جيدة معي، اللعب للريال حلم بالنسبة لي. وأنا أبذل قصارى جهدي من أجل هذا القميص والجماهير".

وعن رافائيل بينيتث، قال "إنه مدرب جيد للغاية، نعمل كثيرا في التدريبات والمبارايات".

وعن أفضل لحظاته مع الفريق الملكي، قال "كانت دوري الأبطال وكأس ملك إسبانيا. أنا واثق من أننا سنفوز بمزيد من الألقاب مستقبلا".