ميسي يستهدف التحدي الأصعب في مسيرته

يستهدف ليونيل ميسي لاعب برشلونة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع البلوجرانا للعام الثاني على التوالي بعدما كان ظفر باللقب خلال الموسم الماضي.

ولم يسبق لأي فريق وأن نجح بالتتويج بدوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين منذ بداية المسمى الحالي للبطولة عام 1992.

وكاد برشلونة أن يفعل ذلك الأمر حينما توج بلقب البطولة عام 2009 لكنه ودع في الموسم التالي أمام إنتر ميلان في الدور نصف النهائي.

وهو نفس الأمر الذي تكرر في عام 2012 بعد الخروج أمام تشيلسي في الدور نصف النهائي بعد الفوز بالبطولة في عام 2011.

وتحدث ميسي للصحفيين بعد فوزه بلقب أفضل لاعب في اوروبا قائلا:"أتمنى أن نسير بقوة مثلما فعلنا خلال الموسم الماضي.

وأضاف"أهدافنا كما هي أن نقاتل من أجل الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، نعرف أن الفوز بلقبين متتاليين بدوري الأبطال أمر ليس بالسهل".

واستدرك"لكننا سوف نحاول، في الحقيقة الفوز بلقب في دوري الأبطال أمر صعب، لذا تخيل أن تحقق بطولتين متتاليين