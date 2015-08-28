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جمال علام يهدد بالاستقالة من مجلس الجبلاية بسبب الضغوط الإعلامية

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جمال علام يهدد بالاستقالة من مجلس الجبلاية بسبب الضغوط الإعلامية جمال علام يهدد بالاستقالة من مجلس الجبلاية بسبب الضغوط الإعلامية

جمال علام رئيس اتحاد الكرة

هدد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، بتقديم استقالته مع المجلس، حال استمر الضغط على المجلس من جانب وسائل الإعلام ومجالس إدارات الأندية، خاصة بعد موجة الهجوم العنيف الذي طال المجلس مؤخرا على خلفية أزمة أحمد الشيخ، وأزمة ناديى الجونة والداخلية.

وأضاف علام خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده الجهاز الفنى للمنتخب الأول بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، بمركز شباب الجزيرة، في حضور حسن فريد، المشرف على ، أن المجلس تحمل فوق طاقته في الفترة الماضية إلا أنه مستعد للاستقالة حال استمرار للهجوم على مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

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