غدًا | محاكمة 11 متهمًا بقضية “أحداث عنف الطالبية”

تنظر غدًا السبت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 11 متهما قاموا بالاشتراك في التجمهر وإحراق سيارة شرطة بمنطقة الطالبية في القضيتين أرقام 1225، و415 لسنة 2014 جنايات جنوب الجيزة لجلسة 29 أغسطس المقبل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري، وبحضور المستشار ضياء عابد المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.

وكان المستشار ياسر التلاوى المحامى العام بنيابات جنوب الجيزة الكلية قد أحال المتهمين بالقضيتين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالاشتراك فى التجمهر والتظاهر بدون تصريح وإحراق وإتلاف سيارة شرطة.