أخبار عاجلة

الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

20 ألف مسجلة «آداب» داخل مصر والساعة مقابل 5ألاف جنيهًا

Google+ Print
20 ألف مسجلة «آداب» داخل مصر والساعة مقابل 5ألاف جنيهًا 20 ألف مسجلة «آداب» داخل مصر والساعة مقابل 5ألاف جنيهًا

تعبيرية

كشف تقرير أمني صادر عن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب، أن عدد القضايا المنافية للآداب العامة التي جرى ضبطهما في العاصمة خلال الفترة الأخيرة بلغ 272 قضيًة، ما بين ممارسة دعارة من خلال مكاتب سمسرة العقارات، أو داخل ما يعرف بنوادي صحية، إضافة إلى الافعال الفاضحة.

وأضاف التقرير، أن عدد المسجلات في قضايا الآداب وصل إلى 19 ألفًا و 432 سيدًة ، ومنذ بداية العام الجاري وحتي الأن جرى ضبط 1853 قضية آداب متنوعة.

وأشار التقرير، إلى نشوء أنواع وأشكال جديدة من عصابات الدعارة في لم تكن موجودة من قبل، وبدء انتشارها قبل عامين في 2013، لافتًا أن أعمال الدعارة لم تعد حكرًا علي المصريات، إذا سقطت شبكات دعارة أجنية وعربية في الفترة الماضية ضمت سيدات من روسيا وأوكرانيا، ودول شرق أوروبا جرى ضبطهن بأحياء المهندسين والزمالك ومدينة نصر والرحاب وداخل بعض الفنادق، وبلغ ثمن اللقاء الغرامي الواحد 2000 جنيهًا ويصل حتي خمسة آلاف جنيهًا مقابل ساعة واحدة احيانا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري

عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف

السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف