20 ألف مسجلة «آداب» داخل مصر والساعة مقابل 5ألاف جنيهًا

كشف تقرير أمني صادر عن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب، أن عدد القضايا المنافية للآداب العامة التي جرى ضبطهما في العاصمة خلال الفترة الأخيرة بلغ 272 قضيًة، ما بين ممارسة دعارة من خلال مكاتب سمسرة العقارات، أو داخل ما يعرف بنوادي صحية، إضافة إلى الافعال الفاضحة.

وأضاف التقرير، أن عدد المسجلات في قضايا الآداب وصل إلى 19 ألفًا و 432 سيدًة ، ومنذ بداية العام الجاري وحتي الأن جرى ضبط 1853 قضية آداب متنوعة.

وأشار التقرير، إلى نشوء أنواع وأشكال جديدة من عصابات الدعارة في مصر لم تكن موجودة من قبل، وبدء انتشارها قبل عامين في 2013، لافتًا أن أعمال الدعارة لم تعد حكرًا علي المصريات، إذا سقطت شبكات دعارة أجنية وعربية في الفترة الماضية ضمت سيدات من روسيا وأوكرانيا، ودول شرق أوروبا جرى ضبطهن بأحياء المهندسين والزمالك ومدينة نصر والرحاب وداخل بعض الفنادق، وبلغ ثمن اللقاء الغرامي الواحد 2000 جنيهًا ويصل حتي خمسة آلاف جنيهًا مقابل ساعة واحدة احيانا.