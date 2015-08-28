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إحالة أحمد الأسير إلى المحكمة العسكرية اللبنانية

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إحالة أحمد الأسير إلى المحكمة العسكرية اللبنانية إحالة أحمد الأسير إلى المحكمة العسكرية اللبنانية
قرر مفوض اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضى صقر صقر، اليوم الجمعة، إحالة أحمد الأسير إلى المحكمة العسكرية الدائمة فى قضية "أحداث عبرا"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، وذلك بالتزامن مع تأهب أمنى لاحتجاجات حملتى "بدنا نحاسب" و"طلعت ريحتكم".

واعتقل الأمن اللبنانى، رجل الدين السلفى أحمد الأسير، فى 15 أغسطس الجارى بمطار رفيق الحريرى بالعاصمة، بيروت، أثناء محاولة السفر خارج البلاد بوثائق مزورة، وشهدت "عبرا" فى عام 2013 اشتباكات بين أنصار الأسير وقوات الجيش اللبنانى أسفرت عن العديد من القتلى والمصابين.

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مصر 365

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