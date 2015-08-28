لويس إنريكي عن مجموعة برشلونة في دوري الأبطال: من قال إنها سهلة؟

(إفي): أعرب مدرب برشلونة لويس إنريكي عن اندهاشه تجاه هؤلاء الذين يعتقدون أن مجموعة فريقه في دوري أبطال أوروبا سهلة، رغم أنها تضم باير ليفركوزن الألماني وروما الايطالي وباتي بوريسوف البيلاروسي.

وتساءل إنريكي "روما كان المنافس الأقوى في التصنيف الثالث وليفركوزن فريق ألماني، ونعرف أن الفرق الألمانية صعبة دائما كاد أن يقصى أتلتيكو مدريد العام الماضي، كما أننا سنبدأ وننتهي خارج أرضنا. من قال إن مجموعتنا سهلة؟".

وأضاف عشية لقاء برشلونة ومالاجا في الليجا "لقد وقعنا في مجموعة صعبة مثل الأغلبية" مشيرا إلى أن منافسيه "سيجذبون الجمهور إلى ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

وأبدى لويس انريكي سعادته بالعودة إلى تورينو لمواجهة روما الذي كان يتولى تدريبه في 2011.

وقال مدرب البرسا "لقد كنت هناك لمدة موسم، ولكن المعاملة التي تلقيتها من النادي والجماهير واللاعبين كانت جيدة للغاية. وأنا سعيد بالعودة إلى مدينة رائعة، ولرؤية ناس أقدرها".