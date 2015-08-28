مؤتمر مورينيو - عن هل ينضم بوجبا إلى تشيلسي وبداية الحكام غير الطبيعية

مؤتمر مثير كعادة الأخير. جوزيه مورينيو يتحدث والكل ينصت ويستمتع ويتخوف من هجوم البرتغالي المجنون.

بين بول بوجبا وجون ستونز والحكام والمباراة رقم 100. جاء حديث مورينيو قبل لقاء كريستال بالاس.

مورينيو 100 تشيلسي - ما حققه البرتغالي المجنون الذي تفوق على فيرجسون

تشيلسي يستعد لمواجهة كريستال بالاس في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال المؤتمر الصحفي لمورينيو قبل المباراة تطرق في الإجابة على أسئلة الصحفيين حول الانتقالات إلى جانب هجومه ولو بشكل غير مباشر على الحكام.

وكل ما يلي على لسان مورينيو خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء كريستال بالاس..

الحكام

"أنا أعتقد إن أهم شيء حدث منذ بداية الموسم. إذ البداية لم تكن طبيعية".

"في 3 مباريات يتم احتساب ركلتي جزاء ضدك وتلعب مباراتين بـ10 لاعبين".

"هذه ليست بداية طبيعية".

"بالطبع هذه ليست البداية التي نريدها. ولكن التأخر عن المتصدر بـ4 نقاط ليس بالأمر الدرامي الكبير".

"في الدوري الإنجليزي مثل هذه الأمور طبيعية ومعتادة".

عن ستونز

"لن أتحدث عن أي لاعب ليس ضمن فريقي".

"أنا أمتلك تشكيلة رائعة وسعيد جدا بذلك".

"سيكون جيدا لو انضم لاعب جديد إلينا قبل نهاية السوق".

"وإن لم يكن سنذهب التشكيل التي نمتلكها".

عن بوجبا

"بوجبا لاعبا لنادي يوفنتوس".

"لقد وجهت القليل من النقد لأليجري بسبب إنه تحدث عن لاعب ليس في فريقه".

"لقد تحدث عن أوسكار وهو ليس لاعبا ليوفنتوس".

"وأنا لن أفعل مثل ما فعل".

"بوجبا لاعبا ليوفنتوس وليس لتشيلسي. لن أتحدث عنه".

مباراة الـ100

"سأكون سعيدا فقط لو حققت الانتصار في المباراة رقم 100 لي في ستامفورد".

"وفخور للغاية بما حققته خلال 99 مباراة".