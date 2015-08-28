بيينيتث يؤكد: مجموعتنا ليست سهلة

(إفي): وصف المدير الفني لفريق ريال مدريد لكرة القدم، رافائيل بيينيتث، مجموعة ريال مدريد الأولى بدوري أبطال أوروبا بأنها "ليست سهلة".

وأوقعت القرعة التي أجريت أمس الخميس الفريق الملكي إلى جانب كل من باريس سان جيرمان الفرنسي ومالمو السويدي وشاختار دونيتسك الأوكراني.

وقال بيينيتث في هذا الصدد:"سيختلف المحللون حول تقييمهم للمجموعة فالبعض سيراها صعبة والآخرون سيرونها سهلة، ولكن الحقيقة أن باريس سان جيرمان فريق كبير ويدعم صفوفه كل عام بلاعبين كبار".

وأضاف "بالنسبة لشاختار، فأصبح يمتلك خبرة كبيرة في المسابقة ولديه لاعبين برازيليين أصحاب مهارات عالية، ومالمو بطل الدوري في السويد، كما أنه أقصى فريق كبير مثل سيلتيك في التصفيات".