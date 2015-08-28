بالأرقام - بينيتث ردا على الانتقادات: كنا الفريق الأكثر تسديدا في الجولة الأولى

(إفي): رد المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، رافائيل بينيتث، على الانتقادات التي طالته عقب تعادله سلبيا في الجولة الأولى للدوري الإسباني أمام الصاعد حديثا سبورتنج خيخون على ملعب "المولينون" معقل الأخير.

ونفى بينيتث ما يثار بأنه يميل للجانب الدفاعي بشكل كبير على حساب الهجوم بحجة أن الفريق الملكي كان "الأكثر تسديدا على المرمى" في مباريات الجولة الأولى.

وأوضح بنيتيز "أتفهم وجود العديد من وسائل الاتصال في الوقت الحالي والتي تبحث عن الأخبار باستمرار ولكن ما يدهشني هو الجدل المثار بشكل دائم حول القرارات الفنية".

وأضاف المدير الفني الإسباني "تعادلنا سلبيا في المباراة الأولى والجميع يتهمنا بأننا نلعب بشكل دفاعي. إذا نظرنا للإحصائيات سنجد أن ريال مدريد هو أكثر الفرق تسديدا على المرمى على مدار الجولة".

خريطة حرارية لأماكن تسديدات ريال مدريد على مرمى سبورتنج خيخون

عدد تسديدات ريال مدريد في الجولة الأولى

ريال مدريد في المركز الـ12 من أصل 20 فريق في دقة التسديدات

وتحدث بينيتث حول مسألة توضيح كل قراراته الفنية الخاصة بالفريق طوال الموسم، لا سيما ما يتعلق بتغيير مركز الويلزي جاريث بيل "يجب على المدرب الذي يمتلك لاعبين ذوي قيمة فنية كبيرة أن يستفيد منهم في خدمة الفريق".

وقال:"ما زلت على رأيي بأن جاريث بيل لاعب عظيم بفضل شخصيته وإمكانياته الفنية. يجب محاولة الاستفادة من جميع اللاعبين. كل شخص له رأيه بشأن المركز الأمثل ولكن أنا من يدير تلك المجموعة لكسب المباريات وأفكر في البطولة بأسرها وفي الموسم بشكل عام".