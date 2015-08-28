مصر تشارك فى مؤتمر جمعية سرطان الكبد الدولية "ILCA" بفرنسا سبتمبر المقبل

تنظم جمعية سرطان الكبد الدولية "ILCA" مؤتمرا فى باريس فى الفترة من 4 : 6 سبتمبر بمشاركة عدد كبير من الأطباء المصريين بجمعية سرطان الكبد المصرية برئاسة الدكتور أحمد الدرى أستاذ الأشعة التداخلية بطب عين شمس رئيس الجمعية المصرية لسرطان الكبد.

وقال الدكتور محمد على عز العرب رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، إن المؤتمر يناقش أهم المستجدات الطبية فى مجال التشخيص وعلاج سرطان الكبد وأسباب زيادة معدل انتشار السرطان.

وأشار إلى أنه سيتم بحث أوجه التعاون بين جمعية سرطان الكبد المصرية والجمعية الدولية من حيث تبادل الخبرات، علما بأنه سيتم تخصيص جلسة يتم استعراض أهم إنجازات الجمعية الدولية فى مجال سرطان الكبد وأوجه التعاون المستقبلية مع جمعية سرطان الكبد المصرية.

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