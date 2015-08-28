دراسة دنماركية: المضادات الحيوية مرتبطة بزيادة مخاطر مرض السكر

حذرت دراسة طبية دنماركية من أن تناول المضادات الحيوية قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر النوع الثانى، وفقًا لأحدث الأبحاث الطبية التى أجريت فى هذا الصدد، فقد وجد الباحثون الدنماركيون أن الأشخاص الذين أصيبوا بمرض السكر النوع الثانى كانوا قد تناولوا كميات كبيرة من المضادات الحيوية فى السنوات التى سبقت تشخيص المرض .

وقال الدكتور سعيد كريستيان ميكلسن، الباحث فى مركز أبحاث السكر فى مستشفى "جونتوفتى" وجامعة "كوبنهاجن"، إن مرضى السكر النوع الثانى قد يتناولون جرعات مبالغ فيها من المضادات الحيوية مقارنة بالأصحاء .

وعلى الرغم من أن الباحثين قد كشفوا عن العلاقة بين استخدام المضادات الحيوية ومرض السكر، إلا أنهم لم يؤكدوا على السببية المباشرة بينهما. وفى هذه الدراسة، عكف الباحثون على مراقبة وتحليل معدلات تناول المضادات الحيوية بين أكثر من 170,000 دنماركى ممن يعانون من مرض السكر النوع الثانى ونحو 1.3 مليون من البالغين، ليتم تتبعهم خلال الفترة من عام 1995 – 2012.

وأشارت المتابعة إلى أن مرضى السكر النوع الثانى قد تناولوا مضادات حيوية بمعدل 0,8% سنويًا، مقارنة بنحو 0,5% بين الأشخاص الذين لم يصابوا بمرض السكر .