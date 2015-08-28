3 علاجات طبيعية للقضاء على التهاب الشعب الهوائية

التهاب الشعب الهوائية هو مرض من أمراض الجهاز التنفسى يسبب التهاب وتورم فى الأغشية المخاطية فى الممرات الهوائية بالرئتين، وهناك شكلان لالتهاب الشعب الهوائية، هما الحاد والمزمن.

وأوضح تقرير حديث نشر مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن العلاجات الطبيعية لالتهاب الشعب الهوائية، وتشمل:

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1- العسل

2- زيت الزعتر

3- الزنجبيل

>يعتبر العسل مفيد جدًا لعلاج التهاب الشعب الهوائية، لخصائصه المضادة للفيروسات وكذلك الخصائص المضادة للجراثيم، حيث إن العسل يساعد على تهدئة الحلق، وعلاوة على ذلك، فإنه يبنى أيضا نظام مناعة قوى جداً.>من أجل تخفيف وجع السعال الشديد، توضع بضع قطرات من زيت الزعتر تحت اللسان، ويستخدم هذا العلاج مرة واحدة يومياً لعلاج السعال الشديد أو مشاكل التنفس غير المستقر.>يعمل على بناء المناعة، وله خصائص مضادة للالتهابات، كما أنه لا يساعد فقط على علاج البرد، ولكن مشاكل الشعب الهوائية أيضًا.