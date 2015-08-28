أخبار عاجلة

الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

3 علاجات طبيعية للقضاء على التهاب الشعب الهوائية

Google+ Print
3 علاجات طبيعية للقضاء على التهاب الشعب الهوائية 3 علاجات طبيعية للقضاء على التهاب الشعب الهوائية
التهاب الشعب الهوائية هو مرض من أمراض الجهاز التنفسى يسبب التهاب وتورم فى الأغشية المخاطية فى الممرات الهوائية بالرئتين، وهناك شكلان لالتهاب الشعب الهوائية، هما الحاد والمزمن.

وأوضح تقرير حديث نشر مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن العلاجات الطبيعية لالتهاب الشعب الهوائية، وتشمل:
>

1- العسل


>يعتبر العسل مفيد جدًا لعلاج التهاب الشعب الهوائية، لخصائصه المضادة للفيروسات وكذلك الخصائص المضادة للجراثيم، حيث إن العسل يساعد على تهدئة الحلق، وعلاوة على ذلك، فإنه يبنى أيضا نظام مناعة قوى جداً.

2- زيت الزعتر


>من أجل تخفيف وجع السعال الشديد، توضع بضع قطرات من زيت الزعتر تحت اللسان، ويستخدم هذا العلاج مرة واحدة يومياً لعلاج السعال الشديد أو مشاكل التنفس غير المستقر.

3- الزنجبيل


>يعمل على بناء المناعة، وله خصائص مضادة للالتهابات، كما أنه لا يساعد فقط على علاج البرد، ولكن مشاكل الشعب الهوائية أيضًا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365