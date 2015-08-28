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DESINE YOUR SMILE تقنية جديدة بمؤتمر الأكاديمية الدولية لتجميل الأسنان

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تحت عنوان "DESIGN YOUR SMILE" أى "صمم ابتسامتك"، تنظم الأكاديمية الدولية لتجميل الأسنان مؤتمر لتدريب الأطباء على التقنية الجديدة والتى تسمى "ديجيتال ديزين سميل" أى تصميم البسمة من خلال التصوير الرقمى بالكمبيوتر، على مدى 3 أيام فى الفترة من 27 إلى 29 أغسطس الجارى.

وأكد الدكتور طارق صلاح، أستاذ تركيبات الأسنان بطب عين شمس، وسكرتير عام المؤتمر، أن المؤتمر استضاف عددًا من الخبراء الأجانب لتدريب الأطباء على هذه التقنية الجديدة التى تصمم البسمة للأشخاص الذين يرغبون فى تجميل أسنانهم بشكل دقيق، وعرض المؤتمر بعض الحالات لتصميم أسنانها من خلال هذه التقنية.

وأكدت الدكتورة منى محمد غنيم، أستاذة تركيبات الأسنان بجامعة الإسكندرية خلال المؤتمر أن التحديات التى يواجهها طبيب الأسنان كبيرة خاصةً بعد التطور الكبير فى الاستخدام الرقمى والتكنولوجى بسرعة رهيبة فى تجميل الأسنان.

وأشارت الدكتورة منى محمد غنيم، إلى مشاركتها منذ شهرين فى دورة متخصصة للبروفيسير كوتشمان، والذى اخترع هذه التقنية الحديثة، وهى تصميم وتجميل الأسنان من خلال الكمبيوتر بسان فرانسيسكو، باعتبار أن هذه التقنية تعتبر تحديا كبيرا.

وتابعت أن لابد وأن تواكب الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وباقى دول العالم فى هذا التطور، وتعليم شباب الأطباء فى الجامعات المصرية، إذ أن المريض فى الخارج منذ دخوله العيادة وحتى الانتهاء من العلاج، يتم علاجه من خلال تقنية الكمبيوتر الرقمى لتصميم ابتسامة طبيعية جميلة للأسنان باستخدام تقنية Digital smile design.

تدريب حى على مريضة داخل قاعة المؤتمر -اليوم السابع -8 -2015
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تدريب حى على مريضة داخل قاعة المؤتمر

الدكتورة منى محمد غنيم أستاذة تركيبات الأسنان بجامعة الإسكندرية -اليوم السابع -8 -2015
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الدكتورة منى محمد غنيم أستاذة تركيبات الأسنان بجامعة الإسكندرية

جانب من الحضور -اليوم السابع -8 -2015
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جانب من الحضور


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مصر 365

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