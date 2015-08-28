سائقون يشتبكون مع أهالى فيصل بسبب قطعهم الطريق الدائرى

شهد الطريق الدائرى بالجيزة اشتباكات عنيفة بالأيادى بين سائقى المركبات وأهالى منطقة فيصل، الذين قطعوا الطريق بسبب تواصل انقطاع المياه عن منازلهم، فيما غابت الشرطة عن المشهد تماما مع استمرار قطع الطريق والاشتباكات بين الطرفين.

ويشار إلى أن العشرات من أهالى وسكان منطقة فيصل بالجيزة قطعوا الطريق الدائرى بالقرب من "المريوطية"، وأشعلوا النيران فى إطارات السيارات، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالكامل وتكدس السيارات من ميدان لبنان حتى "المريوطية"، وذلك نتيجة الانقطاع المتواصل للمياه منذ حوالى أسبوع.