وزير البيئة من أسيوط: 3فرق مكافحة تلوث تفتت بقعة المازوت ولا داعى للقلق

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن فرقًا من مكافحة التلوث تتعامل مع بقايا بقعة الزيت التى تسربت إلى نيل أسيوط بمحافظة أسيوط.

وأضاف الوزير خلال وجوده بمحطة الكهرباء البخارية بأسيوط، لمتابعة بقعة الزيت، أن هناك 3 فرق تكافح البقعة ويتم تفتيتها بشكل تدريجى، ولا توجد أى مشاكل خاصة بمياه الشرب ولا داعى للقلق حيث تم غلق 11 محطة بمحافظة أسيوط، ويتم ضخ مياه "ارتوازى" للمواطنين مع إجراء تحليل للعينات كل ساعة بشكل دقيق ومنتظم، وما حدث شىء طارئ لكنه تحت السيطرة الكاملة ولا شىء يدعو للقلق.

كان وزير البيئة قد وصل إلى محافظة أسيوط قادمًا من المنيا لمعاينة آخر تطورات ما وصلت إليه بقعة التلوث المازوتى بمياه نيل أسيوط والتى تسربت من محطة كهرباء أسيوط البخارية.