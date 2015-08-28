أخبار عاجلة

الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير البيئة من أسيوط: 3فرق مكافحة تلوث تفتت بقعة المازوت ولا داعى للقلق

Google+ Print
وزير البيئة من أسيوط: 3فرق مكافحة تلوث تفتت بقعة المازوت ولا داعى للقلق وزير البيئة من أسيوط: 3فرق مكافحة تلوث تفتت بقعة المازوت ولا داعى للقلق
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن فرقًا من مكافحة التلوث تتعامل مع بقايا بقعة الزيت التى تسربت إلى نيل أسيوط بمحافظة أسيوط.

وأضاف الوزير خلال وجوده بمحطة الكهرباء البخارية بأسيوط، لمتابعة بقعة الزيت، أن هناك 3 فرق تكافح البقعة ويتم تفتيتها بشكل تدريجى، ولا توجد أى مشاكل خاصة بمياه الشرب ولا داعى للقلق حيث تم غلق 11 محطة بمحافظة أسيوط، ويتم ضخ مياه "ارتوازى" للمواطنين مع إجراء تحليل للعينات كل ساعة بشكل دقيق ومنتظم، وما حدث شىء طارئ لكنه تحت السيطرة الكاملة ولا شىء يدعو للقلق.

كان وزير البيئة قد وصل إلى محافظة أسيوط قادمًا من المنيا لمعاينة آخر تطورات ما وصلت إليه بقعة التلوث المازوتى بمياه نيل أسيوط والتى تسربت من محطة كهرباء أسيوط البخارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365