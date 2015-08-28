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حرس السواحل الليبى ينقذ 98 مهاجرا غير شرعى قبالة سواحل زوارة

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حرس السواحل الليبى ينقذ 98 مهاجرا غير شرعى قبالة سواحل زوارة حرس السواحل الليبى ينقذ 98 مهاجرا غير شرعى قبالة سواحل زوارة
تمكن حرس السواحل الليبى القطاع الغربى وبالتعاون مع الهلال الأحمر الليبى من إنقاذ 98 مهاجرا غير شرعى من بينهم أربعة أطفال إثر غرق قاربهم قبالة سواحل مدينة زوارة.

وقال عبدالرزاق الشنيتى رئيس مكتب المراسم والإعلام بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس، فى تصريح اليوم، إنه تم نقل 87 مهاجرا إلى مركز إيواء طرابلس الرئيسى بصلاح الدين وإحالة 11 إمرأة إلى مركز إيواء صرمان.

وأضاف أن المهاجرين غير الشرعيين يحملون جنسيات بنجلاديش وباكستان والمغرب ونيجيريا.
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