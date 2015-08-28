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إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحى فى مواجهات مع قوات الاحتلال شرق رام الله

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إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحى فى مواجهات مع قوات الاحتلال شرق رام الله إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحى فى مواجهات مع قوات الاحتلال شرق رام الله
أصيب ثلاثة فلسطينيين، اليوم الجمعة، بالرصاص الحى من الممنوع المحرم استخدامه دوليًا، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة سلواد شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن طفلين وشاب أصيبوا برصاص التوتو.. مضيفة أنه تم نقل المصابين إلى مجمع فلسطين الطبى فى مدينة رام الله، وأنه من المتوقع خضوعهم لعمليات جراحية.

وأوضحت المصادر أن ستة شبان أصيبوا بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط تم علاجهم ميدانيًا، إضافة لإصابة العشرات بحالات الاختناق.
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