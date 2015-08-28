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مؤتمر كوبر: اللاعبون مرهقون للغاية.. وفي كل مول أذهبه يسألوني عن لاعب غائب

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مؤتمر كوبر: اللاعبون مرهقون للغاية.. وفي كل مول أذهبه يسألوني عن لاعب غائب مؤتمر كوبر: اللاعبون مرهقون للغاية.. وفي كل مول أذهبه يسألوني عن لاعب غائب

هناك 90 مليون رأي في لا يستطيع هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الأخذ به، هو في الحقيقة يأمل في أن يثق هؤلاء في رأيه هو وهو يختار قائمة الفراعنة لتصفيات كأس الأمم.

كوبر يستعد لقيادة منتخب مصر لمواجهة تشاد في السادس من سبتمبر المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات المرشحة لكأس الأمم التي غاب الفراعنة عن أخر 3 نسخ منها.

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي المخصص لتواصله مع الإعلام اليوم الجمعة: "مصر فيها 90 مليون مواطن. حين أقابل أي منهم في مول أجده ينصحني بضم لاعب أو تجاهل أخر".

وتابع "لكني الوحيد صاحب القرار. من الصعب أن تجعل 90 مليون يتفقون مع رأيك".

الإرهاق

وكشف كوبر عن رفضه خوض لأي مباراة ودية قبل لقاء تشاد الهام خارج أرض مصر.

وفسر "اللاعبون مرهقون للغاية. الفريق في منتهى الإجهاد بسبب ضغط المباريات وتلاحم المواسم في مصر".

وأكمل "لم يكن ملائما أن يخوضون مباراة ودية".

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فيديو اليوم السابع

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