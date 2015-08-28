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اتحاد الكرة: إلى الأهلي والزمالك.. من الآن لسنا مسؤولين عن ملاعبكم وتأمين جماهيركم

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اتحاد الكرة: إلى الأهلي والزمالك.. من الآن لسنا مسؤولين عن ملاعبكم وتأمين جماهيركم اتحاد الكرة: إلى الأهلي والزمالك.. من الآن لسنا مسؤولين عن ملاعبكم وتأمين جماهيركم

عقب جمال علام رئيس اتحاد الكرة على تجاهل دعوته التي وجهها لرئيس الأهلي محمود طاهر ونظيره في الزمالك مرتضى منصور لحضور جلسة تصالح بين الناديين الكبيرين برعايته.

وقال علام للصحفيين اليوم الجمعة: "كنت أتمنى قبول مرتضى منصور وطاهر الدعوة وأن يلبي الأهلي والزمالك النداء. لكنهما لم يستجيبا".

وتابع "على كل حال من الموسم الجديد يجب أن تعلم جميع الأندية. اتحاد الكرة ليس المسؤول عن الموافقات الأمنية واختيار الملاعب".

وأضاف "الأندية هي المسؤولة عن الاتفاق مع الأمن على الملاعب. تنظيم دخول وخروج الجماهير أيضا ستكون مسؤولية النادي وليس اتحاد الكرة".

وعن منتخب مصر الذي يواجه تشاد يوم 6 سبتمبر في الجولة الثانية من التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا، عقب رئيس اتحاد الكرة "هدفنا طبعا الوصول إلى البطولة والسير بخطى ثابتة في تصفيات المونديال حين تبدأ".

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