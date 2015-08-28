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انتقالات في الجول - ميدو يبحث عن مدافع ' فلته '

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انتقالات في الجول - ميدو يبحث عن مدافع ' فلته ' انتقالات في الجول - ميدو يبحث عن مدافع ' فلته '

يدرس أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي التعاقد مع قلب دفاع لتدعيم صفوف الفريق في حال عجز عن ضم صلاح ريكو من اتحاد الشرطة.

وقال سيد متولي مدير الدراويش والقائم بعمل مدير الكرة لـFilGoal.com: "مركز قلب الدفاع ليس مشكلة في الفريق خاصة مع نجاح شوقي السعيد وطه عادل فيه".

وتابع "كذلك لدينا لاعبين قادرين على شغل هذا المركز بجانب أدوارهم الأصلية مثل محمود متولي ومحمد فتحي".

ثم استدرك "لكن البحث عن مدافع يتم للوصول إلى لاعب (فلته) مثل عماد حمدي الذى جاء من فريق المنصورة ليبهر الكل بمستواه".

وأضاف مدير الفريق أنه فى حالة العثور على لاعب بالمواصفات المطلوبة سوف بتم قيده في المكان المتبقي بالقائمة، مفصحا "يأتي ذلك في ظل تأخر التعاقد مع صلاح ريكو".

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