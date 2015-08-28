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غدًا .. إعادة محاكمة 8 متهمين بخلية السويس الإرهابية

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غدًا .. إعادة محاكمة 8 متهمين بخلية السويس الإرهابية غدًا .. إعادة محاكمة 8 متهمين بخلية السويس الإرهابية

أرشيفية

تنظر غدًا السبت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة باكاديمية الشرطة، اعادة محاكمة 8 متهمين من أعضاء خلية قناة السويس الإرهابية والمتهمين باستهداف السفن المارة بقناة السويس، والمقار الأمنية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي، وناصر بربرى، وبحضور المستشار ضياء عابد المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر أحمد جاد واحمد رضا.

والجدير بالذكر إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي فى شهر مارس 2014 قد قضت بإعدام 26 متهمًا في قضية خلية السويس الإرهابية، وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.

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