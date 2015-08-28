ضبط مسجل بالمعصرة بحوزته أسلحة نارية بقصد الاتجار

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المعصرة من ضبط محمد محمد عبدالله سن 32 عاطل ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 1712/2014 ”15 مايو” سلاح بدون ترخيص، وبحوزته عدد 2 سلاح ناري ( بندقية خرطوش عيار 12مم تحمل رقم 12211854 غير مبلغ بسرقتها – فرد خرطوش عيار 16مم – عدد 53 طلقة من ذات العيار – عدد 9 طلقات عيار 39× 7.62 مم – طبنجة صوت كمية من الحشيش المخدر وزنت 100 جرام – مبلغ مالي 6100 جنيه.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.