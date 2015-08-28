وزير البيئة من المنيا: "مش مروح إلا بعد اختفاء بقعة الزيت من النيل"

أكد خالد فهمى وزير البيئة أنه لن يغادر المنيا إلا بعد زوال بقعة الزيت من النيل وقال: "أنا مش مروح إلا بعد اختفاء بقعة الزيت من النيل".

وأضاف الوزير خلال جولته فى محافظة المنيا، أن واقعة تسرب بقعة الزيت فى مياه النيل هو حادث وقع فى إحدى محطات الكهرباء وعلى الفور قمنا بإغلاق محطات المياه والكهرباء وبلغت 9 محطات فى أسيوط و2 فى المنيا، واستقدمنا 3 فرق لمعالجة التلوث تقوم بشفط الزيوت والمازوت.

وأوضح الوزير أن الحادث لم يقع فى أنبوبة التوصيل إلى المصنع وإنما وقع بداخل محطة الكهرباء، كما قمنا بإجراء خطوات احترازية وعمل 3 حواجز لصد بقعة الزيت فى ملوى حتى لا تصل البقعة إلى بنى سويف.

ولفت الوزير إلى أنه لا توجد مشاكل فى مياه الشرب بالمنيا ولا محافظة أسيوط إلا فى محطة منقباد، ونقوم بأخذ عينة كل ساعة لتحليلها وان مساحة بقعة الزيت التى تسربت فى المياه كانت بحجم 15 متر طول فى 3 متر عرض وعمقها 2 إلى 5سم، وبمجرد طلوع الشمس واشتداد درجة الحرارة تفتت بقعة الزيت وتحول جزء منها إلى ترعة الإبراهيمية.

وأكد الوزير أنه تم تشكيل لجنة فنية لبحث المشكلة والوقوف على المتسبب فيها، موضحا لن استطيع توجيه الاتهام إلى أى شخص إلا بعد انتهاء اللجنة من عملها، مشيرا إلى أنه لابد من أن يكون لكل شركة خطة لمواجهة الأزمات.

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