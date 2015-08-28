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"كهرباء الوجه القبلى": إزالة بقعة الزيت بنهر النيل على نفقتنا

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"كهرباء الوجه القبلى": إزالة بقعة الزيت بنهر النيل على نفقتنا "كهرباء الوجه القبلى": إزالة بقعة الزيت بنهر النيل على نفقتنا
كشف المهندس على حسن رئيس شركة الوجه القبلى لتولد الكهرباء، أن الشركة تحملت تكاليف إزالة بقعة الزيت التي تسربت لنهر النيل نتيجة مشاكل وتهالك محطة كهرباء الحمرا بمحافظة أسيوط، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين.

وأضاف رئيس شركة الوجه القبلى لتوليد الكهرباء في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الشركة استدعت شركة متخصصة في إزالة البقع تابعة لوزارة البترول لعمل مسح شامل لمحيط المحطة، والتأكد من عدم انتشارها لضمان سلامة المواطنين.

وأوضح رئيس شركة كهرباء الوجه القبلى أنه قرر وقف تشغيل محطة كهرباء أسيوط "الحمرا" والتي يرجع عمرها إلي بداية عام 1960 وذلك بعد كثرة المشاكل الناتجة عن هذه المحطة وتهالكها وانتهاء عمرها الافتراضى.

وأوضح المهندس على حسن أن محطة أسيوط "الحمرا" تضم 3 وحدات بقدرة 20 ميجا وات لكل وحدة تم تكهين وحدتين منهم منذ عدة أشهر،موضحاً أن الوحدة الثالثة تسببت عصر أمس الخميس في تسريب بقعة زيت لنهر النيل نتيجة تهالك مسخن المازوت و مانع التسرب و تم وقفها أمس الخميس.


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