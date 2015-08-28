النيابة تأمر بتشريح جثمان نجل رجل الأعمال أحمد السويدى للتأكد من انتحاره

أمر المستشار إبراهيم أبو عقل، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بتشريح جثمان إسماعيل أحمد السويدى، نجل رجل الاعمال أحمد السويدى، الذى انتحر داخل غرفة نومه بالقاهرة الجديدة، وذلك لمعرفة أسباب الوفاة، وأخذ عينات من أحشائه لبيان عما إذا كان متعاطيًا لأية مواد مخدرة دفعته إلي الانتحار من عدمه.

وكشفت التحقيقات أن عم الطالب المتوفي كان قد توجه إلى قسم شرطة القطامية لاستخراج تصريح بدفن ابن شقيقه، مؤكدًا أن الوفاة طبيعية إلا أن فريقًا من النيابة انتقل لمناظرة جثة المتوفى بعد أن اشتبه فيها مفتش الصحة وتبين للنيابة أن الطالب مات منتحرا.

واستمع بكر أحمد بكر رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية إلى أقوال شقيق المتوفى واسمه عبدالرحمن أحمد 21سنة طالب جامعى، حيث أكد أنه عندما دخل غرفة شقيقه إسماعيل فوجئ به متوفيًا وأضاف أنه لا يعانى من أية أمراض نفسية ولم يتهم أحدا جنائيًا بالتسبب في وفاته.

وفى السياق ذاته، استمع إبراهيم عقل إلى أقوال محمد عيد رمضان خفير الفيلا التى شهدت انتحار نجل رجل الأعمال بمنطقة مرتفعات القطامية، حيث أكد أنه يعمل لدى رجل الأعمال أحمد السويدى منذ 5 سنوات وأن أسرة السويدى انتقلت للإقامة فى تلك الفيلا منذ ثلاثة أيام فقط وأنه صباح يوم الحادث كان متواجدًا داخل بدروم الفيلا مع زوجة المهندس أحمد السويدي لوضع بعض الحقائب وطلبت من خادمتها الصعود إلى غرفة ابنها إسماعيل لإحضار جهاز اللاب توب إلا أن الخادمة طرقت عليه الباب ولم يرد فاستغاثت بأمه التي انتابتها حالة من الهيستريا، عندما شاهدت خروج جزء من حزام جلد من فتحة فى أعلى الباب.