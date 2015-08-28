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بالفيديو.. تمثال كبير للشيخ زايد بمدخل أكتوبر تقديرا لجهود مؤسس الإمارات

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بالفيديو.. تمثال كبير للشيخ زايد بمدخل أكتوبر تقديرا لجهود مؤسس الإمارات بالفيديو.. تمثال كبير للشيخ زايد بمدخل أكتوبر تقديرا لجهود مؤسس الإمارات
انتهت محافظة الجيزة أمس الخميس، من وضع وتركيب تمثال للشيخ زايد بن سلطان آلِ نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمدخل مدينة الشيخ زايد التابعة لمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
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وكان الإعلامى حمدى الكنيسى الأمين العام لمهرجان مدينة زايد الدولى للإبداع، قد أعلن عن عمل تمثال كبير للشيخ زايد لوضعه فى مدخل مدينة زايد تقديرا لجهوده فى خدمة القضايا العربية والإسلامية.

وأكد الكنيسى أن الفنان المثال محمود الشناوى هو من يقوم بهذا العمل تقديرا لدور الشيخ زايد وجهوده فى خدمة القضايا العربية وخاصة وقفته مع فى حرب أكتوبر وتقديرا لدولة الإمارات ودورها المساند لمصر فى الماضى والحاضر والمستقبل.

جدير بالذكر أن مدينة الشيخ زايد تم إنشاؤها عام 1995 عبر منحة من صندوق أبوظبي للتنمية.

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مصر 365

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