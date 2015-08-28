حبس محام يروج لنفسه عبر برامج الشات لممارسة الشذوذ.. والمتهم: عالجونى

قررت نيابة الدخيلة حبس المتهم بالتحريض على ممارسة الشذوذ الجنسى 4 أيام على ذمة التحقيق، وإرساله إلى الطب الشرعى، والتحفظ على جميع الصور ومقاطع الفيديو المضبوطة بحوزته.

ووجهت النيابة للمتهم والذى يعمل محاميًا تهم "ارتكاب الأعمال المنافية للآداب العامة والتحريض على الفسق".

وكانت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى، نجحت فى ضبط محام يقوم بالترويج لنفسه على برامج التشات الخاصة بأجهزة الهواتف الذكية للدعوة لممارسة الشذوذ الجنسى معه.

وكان الرائد عمرو نعيم، الضابط بمباحث الآداب، تلقى عدة بلاغات تفيد بقيام أحد الأشخاص على برنامج "we chat" يضع اسم "فرفور" بعمل محادثات مع بعض الشباب والرجال بالبرنامج، وطلب ممارسة علاقة جنسية شاذة معه والترويج لنفسه من خلال إرساله صور وفيديوهات خاصة به وهو يقوم ببعض الأعمال المنافية للآداب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط القسم رفقة العميد عادل سلام وكيل مباحث القسم من ضبط المتهم، ويدعى "ذ.م .خ" 31 سنة، محام مقيم بالقاهرة وله محل سكن آخر بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية، أثناء انتظاره لأحد الأشخاص المتفق معهم على قضاء ليلة داخل مسكنه.

كما ضبط بحوزته 2 هاتف محمول وكاميرا وتابلت، وبالفحص تم العثور بداخلها على مقاطع فيديو للمتهم وصور جنسية خاصة به.. وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة تمت مواجهة المتهم بالصور والرسائل الموجودة على هاتفه الشخصى، واعترف بالواقعة .

وقال المتهم إن ما يعانيه ليس إلا مرض يعانى منه ويحاول علاجه دون فائدة، ويضيف "بدل ما تحبسونى عالجونى"، وشرح المتهم تفاصيل استقطابه الرجال الراغبين فى ممارسة الشذوذ معه من خلال برامج الشات الموجودة على أجهزة التليفون الحديثة ومتابعة الصور التى يضعها بعض الشباب على صفحتهم الخاصة، ثم يبدأ فى الدخول معهم فى حوار ينتقل إلى الجنس إذا استجاب الطرف الآخر وبعدها يحدد معه موعدا فى الإسكندرية، حيث له سكن آخر لا يعلمه الكثير، حيث ينتظره ويقيم معه من يوم إلى 3 أيام مقابل مبلغ مالى يقوم بدفعه.