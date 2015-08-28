بالصور.. استمرار إزالة بقعة "مازوت" أسيوط وشفط الزيت من النيل

>تواصل عدد من الجهات الحكومية رفع وشفط بقعة المازوت، التى تسربت بنهر النيل من محطة كهرباء الحمرا بمركز أبنوب محافظة أسيوط، والتى أدت إلى غلق 11 محطة مياه بالمحافظة، بالإضافة إلى محطتى مياه بمحافظة المنيا.

وقالت الدكتورة كوثر حنفى رئيس الوزارة المركزية للأزمات والكوارث بوزارة البيئة، إنه تم إنجاز رفع جزء كبير من بقعة الزيت بأسيوط، موضحة أن فريق إدارة الأزمات يواصل أيضا رفع وشفط بقعة المازوت بمحافظة المنيا للسيطرة عليها حتى لا تمتد لمحافظة بنى سويف.

يشار إلى أنه تم غلق 13 محطة مياه بمحافظتى أسيوط والمنيا، بسبب تسرب مازوت من محطة الكهرباء البخارية بمنطقة الحمرة فى أسيوط مساء أمس، وقررت وزارة الكهرباء إغلاق هذه المحطة المتسببة فى تسريب المازوت.



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