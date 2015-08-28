مقتل 14 من الجيش والحشد فى تفجير مزدوج غربى العاصمة العراقية

صرح ضابط فى قيادة عمليات الأنبار العسكرية اليوم الجمعة بأن 14 من الجنود العراقيين ومتطوعى الحشد الشعبى قتلوا وأصيب 16 آخرون فى انفجار سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان بالتتابع داخل مقر للجيش العراقى فى أحد المناطق غربى الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى بغداد

وقال المقدم علاء فرحان من القيادة العسكرية فى الأنبار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)- "إن سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان انفجرتا بالتتابع داخل مقر للجيش العراقى فى منطقة البو عيثة غربى الأنبار اسفرتا فى حصيلة أولية عن مقتل 14 من القوات العراقية وإصابة 16 آخرين حالة عدد منهم خطرة".

كما أفاد مصدر فى قوات الحشد الشعبى بمقتل 12مسلحا من تنظيم داعش وتدمير 4 عربات تابعه لهم فى قصف جوى على قرية بشير جنوبى كركوك شمال بغداد.

وقال المصدر أن، قصفا جويا نفذته طائرات التحالف الدولى على قرية بشير جنوبى كركوك أسفر عن مقتل 12 مسلحا من التنظيم وتدمير 4 عربات همر مفخخة كانت جاهزة للتفجير، يذكر ان قرية بشير ذات الغالبية التركمانية الشيعية تخضع لسيطرة تنظيم داعش منذ يونيو من العام الماضي.

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